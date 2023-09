Il turno infrasettimanale inizierà questa sera con l'anticipo Juve-Lecce e le gare della sesta giornata di Serie A dominano la prime pagine dei quotidiani sportivi e delle pagine sport degli altri in edicola oggi 26 settembre 2023.



"Il mio diavolo è vivo" è l'apertura della Gazzetta dello Sport che fa il punto sullo stato di salute del Milan di Sefano Pioli che sarà impegnato mercoledì contro il Cagliari.



Il Corriere dello Sport, ma anche Gazzetta e Tuttosport, danno ampio risalto alla situazione tesissima di casa Napoli con "Rudi sul filo" che riassume la posizione delicata dell'allenatore Rudi Garcia. Sempre il Corsport sottolinea l'unica sofferenza de "L'Inter in fuga che teme solo gli infortuni".



Infine Tuttosport analizza un record particolare per la Juventus che è quello dei cartellini gialli per falli fatti riassunto con un "Juve ammonita" a tutta pagina.



