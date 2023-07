Mercato sì, ma anche tanto campo perché le squadre della nostra Serie A si avvicinano all'inizio del campionato 2023/24 e mandano in scena amichevoli e incontri che possono apportare cambiamenti decisivi allo stile di gioco in vista della prossima annata. Questo è ciò che domina le prime pagine dei quotidiani, sportivi e non solo, di oggi 27 luglio 2023.



"Allegri la cambi tu la Juve?" campeggia su Tuttosport in vista dell'amichevole notturna di domani mattina che vedrà i bianconeri affrontare il Milan di Pioli con tanti esperimenti in campo come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport. Tanto mercato invece per il Corriere dello Sport che punta dritto sui rinnovi di due delle stelle rimaste nel nostro campionato: "Osimhen, la svolta" per il prolungamento del nigeriano col Napoli e "Dybala l'ora della firma" per il nuovo accordo della Joya con la Roma.



Ecco nella nostra gallery le prime pagine dei giornali di oggi 27 luglio.