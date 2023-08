Le prime pagine e le pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, 28 agosto 2024 danno ampio spazio agli ultimi 4 giorni di calciomercato in arrivo, ma anche ai risultati del campo.



La seconda giornata di Serie A che si concluderà oggi ci lascia già in eredità gol, sfuriate e polemiche con chi scende di tanto come la Lazio e chi si inceppa come la Juve. Questa sera, come titola la Gazzetta dello Sport "Esame Inter in provincia" per il posticipo Cagliari-Inter.



Il pari fra polemiche di arbitrali di Juve-Bologna ha scatenato per dirla con le parole della Gazzetta la "Furia Max" di Massimiliano Allegri che ha urlato parecchio negli spogliatoi dello Stadium, ma come titola Tuttosport "Meno male che Dusan c'è" perché nel pomeriggio di Torino è stato Vlahovic a riabilitare i bianconeri almeno verso il pari.



Gol e tanti soldi in arrivo con il mercato rispettivamente per la Roma, perché come sottolinea il Corriere dello Sport oggi è "Il giorno di Lukaku", e per Roberto Mancini protagonista su tutti i giornali per l'ufficialità del suo nuovo ruolo da ct dell'Arabia Saudita.



Scorri per scoprire tutte le prime pagine e le pagine sportive dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 28 agosto 2024.