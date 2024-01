Prime pagine 28 gennaio: 'La Juve sbatte', 'Milan, mal di rigore' e 'Bomba Xavi'

Fuochi d'artificio nella 22esima giornata di campionato in Serie A. Il sabato degli anticipi ha confermato l'ottima Atalanta di queste settimane con Gasperini che punta diritto alla Champions League ma soprattutto ha registrato un doppio stop per Juve e Milan.



I bianconeri sono stati fermati in casa - in dieci uomini - dall'Empoli, i rossoneri non sono andati oltre un 2-2 spettacolare con il Bologna a San Siro. L'Inter ride già prima di scendere in campo stasera con la Fiorentina.

Ma è grande calcio in tutto il globo. Oggi torna in campo la Liga ancora scossa dalla notizia del prossimo addio di Xavi a Barcellona, la FA Cup e la Coppa d'Africa che entra nel vivo. Di tutto questo e tanto altro si parla nei giornali in edicola oggi.



