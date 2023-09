Il primo capitombolo dell'Inter in Serie A la fa da padrone nei titoli dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 28 settembre 2023. I nerazzurri sono incappati in una sconfitta casalinga col Sassuolo e hanno rimescolato le carte in classifica. Escono invece rafforzate dal turno infrasettimanale sia Milan che Napoli. I rossoneri sono passati a Cagliari, gli azzurri hanno ritrovato Osimhen, i sorrisi e i tre punti con l'Udinese. Di questo, e di molto altro, si parlare nelle prime pagine che vi proponiamo nella gallery sottostante.



