La seconda giornata di Serie A si è chiusa ieri sera con il successo per 2-0 dell'Inter contro il Cagliari ed essendo stata una 3 giorni ricchissima di polemiche non poteva che continuare ad essere raccontata sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi.



"Inter ci sei" della Gazzetta dello Sport e "Lautaro incanta" del Corriere dello Sport celebrano la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi che rispondono con forza ai successi di Milan e Napoli.



Tuttosport torna sulle polemiche arbitrali di Juventus-Bologna criticando la strategia comunicativa bianconera con un "Juve, ma ti fai dire che rubi?" a tutta pagina, mentre il Corriere dello Sport anticipa che l'errore del rigore di Iling porterà "Di Bello, stop di 2 mesi"



Infine il grande colpo di fine mercato chiuso dalla Roma. Un colpo "Gigantesco" come titola il Corriere dello Sport con Lukaku in maglia giallorossa a tutta pagina.



