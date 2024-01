Prime pagine 29 gennaio: Sorpasso Inter e ora la sfida scudetto alla Juve. Benvenuti nell'era di Sinner

Redazione CM

L'impresa di Jannik Sinner è di quelle che ti rendono una leggenda dello sport e dell'intero paese. Per questo tutti i quotidiani sportivi e non d'Italia in edicola oggi, 29 gennaio 2024 non possono far altro che celebrare il nuovo re del tennis, autore di una vittoria clamorosa agli Australian Open contro Medvedev in una finale che ha regalato a lui il primo grande slam della carriera e all'Italia un erede di Adriano Panatta addirittura oltre 40 anni dopo l'ultima volta.



"Grazie" è il titolo di Tuttosport, "Ragazzo d'oro" quello della Gazzetta dello Sport, "Dell'altro mondo" per il Corriere dello Sport e infine Leggo che dedica la sua prima pagina al tennis con "Benvenuti nell'era di Sinner".



Poco spazio quindi agli altri sport con soltanto la Gazzetta dello Sport che dedica un piccolo spazio alla vittoria dell'Inter sulla Fiorentina per 1-0 che vale il "Sorpasso. +1 sulla Juventus e ora domenica la sfida scudetto".



Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi in Italia e all'estero.