La Serie A e le gare del sabato sono al centro delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 29 gennaio, ma a tenere banco è inevitabilmente anche il mercato con i casi Zaniolo e Skriniar di difficile risoluzione.



"Zaniolo e Skriniar, tensione alle stelle" è il titolo della Gazzetta a cui fa eco il Corriere dello Sport con "Mou scarica Zaniolo". "Combattiamo insieme, Allegri chiama squadra società e tifosi" della Juve è il titolo d'apertura di Tuttosport che sottolinea anche la "Furia Juric in casa Torino". La Gazzetta punta anche sul Milan con "Pioli riscopre De Ketelaere".



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine in edicola oggi.