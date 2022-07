La consueta rassegna sulle trattative più calde del mercato, ma non soltanto, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Dal Milan che continua a registrare significativi passi in avanti per Charles de Ketelaere e confida in una risposta positiva del Bruges nelle prossime ore al Torino che, dopo la clamorosa lite tra Juric e il ds Vagnati, prova a concludere - dopo Lazaro - le operazioni necessarie per rinforzare la rosa granata.



Spazio anche al capitolo Skriniar, sempre sospeso tra il Paris Saint-Germain e la permanenza all'Inter con rinnovo di contratto: sì, ma a che cifre? Si prosegue con la "pazza" autoproposta di Mario Balotelli al Napoli dopo l'incrocio in amichevole di due giorni fa, le preoccupazioni della Juventus per le condizioni di Pogba e l'entusiasmo alle stelle in casa Roma testimoniato anche dalle parole rilasciate dal centravanti Tammy Abraham.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 29 luglio 2022.