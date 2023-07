Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al calciomercato. Inter e Milan sono vicini a chiudere due colpi: Pioli avrà Yunus Musah, centrocampista statunitense, Inzaghi trova Yann Sommer, portiere svizzero, che prenderà il posto del partente Onana. Il Napoli continua a cercare il nuovo Kim: il nome nuovo, già rilanciato da Calciomercato.com, è Mavropanos, 25enne difensore dello Stoccarda. La Juve è alla prese con l'esclusione dalle Coppe (in Conference andrà la Fiorentina), ma il mercato non resta fermo: Vlahovic resta in uscita, il ritrovato Chiesa aspetta Lukaku.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 29 luglio