Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al mercato: l'Inter trova i soldi per rinnovare il contratto di Skriniar, il rinnovo di Leao costa al Milan 65 milioni di euro, il Real Madrid punta a Joao Cancelo del Manchester City. Gli arbitri attaccano: "Non siamo la mafia", Ferrieri Caputi fa la storia, sarà il primo fischietto donna in una partita di Serie A. Bonucci rigenerato dalla Nazionale torna per fare grande la Juve.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 29 settembre 2022.