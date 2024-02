Prime pagine 3 febbraio: 'L'Inter ci pensa, ma Rabiot no', 'Grande Slam' e 'Inter, scatto io'

Chiuso il mercato con Baldanzi dall’Empoli alla Roma come una delle operazioni più importanti della sessione (15 milioni più il 20% sulla futura rivendita), le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate principalmente alla 23ª giornata di Serie A, e in particolare al big match di domani sera a San Siro tra Inter e Juventus. Su Tuttosport però spunta una suggestione di mercato che si intreccia col posticipo di domani: "L'Inter ci pensa, ma Rabiot no" è il titolo in prima pagina dove si parla dell'idea Rabiot per i nerazzurri. Inter-Juve è il "Grande Slam" per il Corriere dello Sport; La Gazzetta dello Sport invece accende i riflettori su Marcus Thuram: "Inter, scatto io".



