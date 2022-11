Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alle gare di ieri di Champions League.



“Giroud d’Italia” titola il Corriere dello Sport a sei colonne. “Doppietta e assist del francese, abbiamo tre squadre negli ottavi”. Spazio anche alla squadra di Allegri: “Juve ko, ma l’Europa è salva”. Di spalla gli impegni do Roma, Lazio e Fiorentina tra Europa League e Conference: “È già derby, tensione Sarri”.



Tuttosport apre con il ritorno in campo di Chiesa: “In Europa con Fede”. Taglio centrale diviso tra Milan: “Testa e cuore, Giroud show” e Torino con le parole di Juric: “Espulso? Ma io urlavo per Vanja”.



“Paradiso Milan” è il titolo de La Gazzetta dello Sport in prima pagina, che celebra i rossoneri: “Agli ottavi dopo 9 anni”. Allegri scivola in Europa League: “Purgatorio Juve”. Di spalla la situazione di Lukaku: “Un’ansia Mondiale”.



