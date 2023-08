Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al mercato, che si accende a tre giorni dalla fine. La giornata di ieri ha regalato alla Serie A il ritorno di Romelu Lukaku, che oggi sarà un nuovo giocatore della Roma. Primo giorno in Italia anche per Benjamin Pavard, nuovo rinforzo difensivo dell'Inter. Chi aspetta un nuovo colpo è il Milan, che tratta con il Porto l'acquisto di Mehdi Taremi. Molto attivo anche il Torino, che potrebbe cedere il capitano e simbolo Buongiorno, la Juve riparte dai giovani e dal talento di Kenan Yildiz.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, mercoledì 30 agosto