Sui giornali oggi in edicola trova tanto spazio il mercato, con le trattative di Juventus e Milan per i rinnovi dei contratti di Angel Di Maria e Olivier Giroud: per entrambi la fumata bianca è molto vicina. Non c’è invece ancora intesa tra l’Inter e Alessandro Bastoni, con l’agente del difensore che ieri era nella sede nerazzurra per discutere con Marotta. Anche all’estero tiene banco il prolungamento del contratto di un big: Marcus Rashford per firmare un nuovo accordo con il Manchester United chiede 500 mila sterline a settimana. Focus anche sui processi Juve: nel terzo filone, quello delle ‘partnership’, più che probabile il coinvolgimento di altre società. La UEFA pretende tempi rapidi.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, giovedì 30 marzo 2023