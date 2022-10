Le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi sono dedicate alla 12a giornata di Serie A, con i riflettori accesi sull'analisi degli anticipi di ieri.



Il Corriere dello Sport apre con un "Napoli alieno" sritto a sei colonne. Poi: "L'Inter sa correre, la Juve è viva". Taglio basso dedicato alla prima vittoria di De Zerbi che col suo Brighton ha sconfitto il Chelsea.



La prima di Tuttosport è dedicata alla vittoria di Allegri: "Sì, Fagioli! un'altra Juve è possibile". In taglio alto i successi di Napoli e Inter e di spalla il Torino con le parole di Juric: "Fai qualcosa di grande".



Sulla copertina de La Gazzetta dello Sport c'è Nicolò Barella: "Inter formula 3". "Osimhen scappa" e "Milan, che fai?" in taglio alto. La spalla è per la vittoria della Juve: "A Lecce semina Fagioli".



