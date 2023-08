Sui giornali oggi in edicola spopola il mercato, entrato ormai sul rettilneo finale. Tante le trattative in ballo ma spazio anche ai sorteggi di Champions League che si terranno oggi a Montecarlo. Inevitabile però non parlare anche della prossima giornata di Serie A, la terza del 2023/24, quella che potrebbe vedere il ritorno in campo nel nostro campionato di Romelu Lukaku. Questi e tanti altri i temi nella nostra rassegna stampa.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, giovedì 31 agosto