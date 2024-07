Prime pagine 31 luglio: "Milan scatenato. Adeyemi-Juve, via all'assalto. Lukaku e 70 milioni per Osi"

Calciomercato

In attesa dell'inizio della Serie A, fissato per il weekend del 17/18 agosto 2024, continua a movimentarsi ilNel frattempo si giocano le: ieri sono scesi in campo Cagliari e Fiorentina, stanotte tocca ala Chicago.Oggi è anche la quinta giornata delledi Parigi 2024.dei giornali in edicola oggi, mercoledì 31 luglio 2024.