Prime pagine 31 marzo: 'Allegri, ma questa è Juve?, 'Napoli in ginocchio' e 'Inter countdown scudetto'

Laè iniziata col botto e con tantiche hanno rimescolato le carte in classifica e, soprattutto, nelle zone alte di essa. Ora il nostro campionato si prende una giornata di pausa, festeggia lae si prepara alleper completare il turno.Nel sabato prefestivo esultanoche hanno avuto la meglio dimentre nel pomeriggio ilha battuto ilsi sono dovute accontentare del pari. Domani toccache affrontaper riallungare in vetta, ale alle sue velleità europee e alla, di scena a. Sempre molto interessante anche la battaglia per la salvezza con

prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 31 marzo 2024

Di questo, della, di quella dele di, si parla nelle