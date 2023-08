Dusan Vlahovic si prende le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Il suo messaggio alla Juventus per strappare la conferma, nel frattempo Romelu Lukaku non tramonta e corre per i bianconeri: e per rimettersi in forma, con La Gazzetta dello Sport che parla di 'lotta con la bilancia'.



Il Milan accoglie Yunus Musah mentre Pioli studia come portare in forma tre big, Theo Hernandez, Tomori e Loftus-Cheek.



L'Inter continua a lavorare su Yann Sommer per la porta, a Napoli ancora non arriva la fumata bianca per il rinnovo di Osimhen ma prende quota l'idea Koopmeiners per il centrocampo.



