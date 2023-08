Manca sempre meno al via della Serie A 2023/24 e il mercato entra nel vivo. A farla da padrone è l’Atalanta che ha sverniciato l’Inter nella corsa a Scamacca. Il bomber italiano è il tema caldo anche delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.



Ma spazio ce n’è anche per la Juve tra le certezze di Vlahovic e l’energia di Weah. L’americano è stata una delle note liete della pre season e ha parlato della stagione che arriva. Tra gli altri argomenti anche il super mercato del Milan, la seconda fase dei Mondiali femminili e il mercato della Premier tra arrivi e partenze di lusso.



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le prime pagine di oggi, sabato 5 agosto.