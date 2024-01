Prime pagine 5 gennaio: Inter pazza di Thuram. Ragazzi, che Juve! Rivoluzione Roma

Redazione CM

È il giorno della ripresa della Serie A, la prima giornata del nuovo anno, la 19esima della stagione. Si parte questa sera con Bologna-Genoa alle 20.45, un'occasione importante per gli uomini di Thiago Motta per restare all'inseguimento degli slot europei. Intanto, nella serata di ieri la Juventus ha travolto la Salernitana con un tennistico 6-1. A segno Miretti, Cambiaso, Rugani, Yildiz e Weah (più un autogol di Bronn).



In Inghilterra, oggi, tre partite di FA Cup: alle 20.15 Bretford-Wolverhampton, a seguire alle 20.30 Fulham-Rotherham United. A chiudere, Tottenham-Burnley.