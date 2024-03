Prime pagine 5 marzo: 'C'è solo l'Inter', 'Juve, tira dritto', 'Sarri per la storia e per l'Italia'

Inter schiacciasassi. Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al successo dei nerazzurri contro il Genoa, che vale il +15 sulla Juventus. Per lo scudetto sembra essere solo una questione aritmetica, la squadra di Inzaghi la sblocca con Asllani, raddoppia con un rigore molto contestato di Sanchez e subisce il 2-1 con Vásquez, ma l'assalto finale del Genoa non porta risultati. Focus anche sulla Juventus, che ha difficoltà a tirare in porta e sulla Lazio, che questa sera a Monaco di Baviera contro il Bayern, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, deve difendere l'1-0 dell'Olimpico.



BARCELLONA NEI GUAI - In casa Roma Giannini promuove De Rossi, che potrebbe restare oltre il 30 giugno, il Torino spera nella clemenza del Giudice Sportivo riguardo alla squalifica di Juric. All'estero, in Inghilterra, viene sottolineato il 6-0 dell'Arsenal in casa dello Sheffield United, che permette ai Gunners di restare in scia di Liverpool e Manchester City, mentre in Spagna c'è grande attesa per Real Sociedad-Paris Saint-Germain. Spazio anche al Barcellona e ai problemi di Xavi dopo gli infortuni di De Jong e Pedri, che sono out per la sfida contro il Napoli di martedì prossimo.



