Sulle prime pagine oggi in edicola tanto spazio alla Champions League, con il mercoledì a due volti per le italiane: bene la Juve, trascinata da Rabiot e da un Di Maria sontuoso, male il Milan, che subisce una lezione a Londra contro il Chelsea. Spazio anche all'Europa League e alla Conference League, con gli impegni di Fiorentina, Roma e Lazio mentre all'estero si parla molto dell'uragano Haaland, devastante anche ieri contro il Copenaghen, e tengono banco ancora le polemiche post Inter-Barcellona.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 6 ottobre 2022.