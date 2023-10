La seconda giornata di Champions League con le gare del mercoledì domina le prime pagine dei quotidiani italiani e non in edicola oggi.



In Italia la Gazzetta dello Sport spinge sul "Milan senza rete" rimasto ancora a secco anche contro il Borussia Dortmund, mentre il Corriere dello Sport elogia "San Pedro" che col suo gol allo scadere ha lanciato la Lazio.



Occhio alle interviste di De Laurentiis che certifica la trattativa per il rinnovo di Osimhen sul Corriere dello Sport e di Chiesa che sogna lo scudetto per la Juve su Tuttosport.



Ecco tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi giovedì 5 ottobre 2023.