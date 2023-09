Sosta per le nazionali ma lo sguardo dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi viaggia veloce verso il ritorno in campo previsto fra 10 giorni che sarà subito decisivo per il nostro campionato dato che proporrà immediatamente il derby di Milano come super-sfida.



Per questo la Gazzetta dello Sport dà ampio spazio ai due protagonisti annunciati con un da un lato "Lautaro, il derby sono io" per i nerazzurri e dall'altro "Leao, mi riprendo Milano" per i rossoneri. Tuttosport invece si concentra sul duello "Inzaghi & Pioli rivincite calde"



Le prime tre giornate hanno però dato spunti e preoccupazioni anche per altre piazze come la Juve dove Tuttosport titola "Chiesa sfida tutti" mentre il Corriere dello Sport si sofferma sull'infortunio di Paul Pogba rassicurando che "Pogba con la Lazio ci sarà". Infine emblematico il titolo de Il Romanista che viaggia dentro alle difficoltà di gestione della Roma con Mourinho in stile "José crisis Superstar".



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi, italiani ed esteri, di oggi, 5 settembre 2023.