Prime pagine 6 gennaio: ‘Juve, Decreto Crescita’, ‘Mezzo scudetto di fuoco per l’Inter’, ‘Napoli, tris di colpi’

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola spazio al campionato, con il primo turno del 2024 che si è aperto ieri sera con il pareggio tra Bologna e Genoa. Alle 12.30 l’Inter prova a scappare di nuovo contro l’Hellas Verona, che ha convocato Terracciano nonostante il probabile trasferimento al Milan. La Juventus, impegnata domani alle 18 a Salerno, si gode Allegri, ‘moltiplicatore di talenti’: l’ultimo lanciato dal tecnico livornese, in ordine di tempo, è il turco Yildiz, sponsorizzato anche da Di Livio. Spazio anche al Napoli, molto attivo sul mercato: De Laurentiis è al lavoro per un triplo colpo, Samardzic dall’Udinese, Dragusin dal Genoa e Soumaré dal Leicester (attualmente in prestito al Siviglia).



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 6 gennaio 2023