Sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola tanto spazio alla Serie A e ai big match di Roma e Torino. 'La meglio Juventus', 'Ridi Juve', 'Giustizia Juve' sono i titoli dei principali quotidiani, che sottolineano la confusione di Inzaghi, che ora è a -11 dal Napoli. 'Derby alla Lazio, Sarri sale al terzo posto' e 'Derby da sorpasso', la Lazio supera la Roma grazie a Felipe Anderson. Spazio anche al successo di Bagnaia e Ducati in Moto Gp e al cammino dell'Arsenal in Premier League: Chelsea battuto e sfida lanciata al Manchester City.



