Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al calciomercato. Il Milan cerca un attaccante e pensa a Morata dell'Atletico Madrid, che ha detto no all'Arabia Saudita per vestire il rossonero. L'Inter, una volta ceduto Onana al Manchester United, partirà alla carica di Lukaku del Chelsea, la Juve insiste per Milinkovic-Savic e aspetta offerte per Bonucci, che non rientra nei piani. Il Bayern Monaco attacca il Napoli per Osimhen, Mourinho torna a Roma e vuole ritrovare il suo Dybala.



Nella GALLERY le prime pagine di venerdì 7 luglio 2023