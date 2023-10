Sui giornali oggi in edicola tanto spazio ai tre match del sabato della Serie A. Il Milan si guadagna le prime pagine del Corriere dello Sport, con "Golivier" e de La Gazzetta dello Sport con "Milan da pazzi". Su Tuttosport "Godi Juve", in riferimento al successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. In B il Catanzaro è da favola e il Palermo è da Serie A. All'estero tanto spazio al "Rey de la Liga", ovvero Jude Bellingham, anche ieri autore di una doppietta. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 8 ottobre 2023.