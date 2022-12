Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate all'inchiesta sulla Juventus e al mercato.



Il Corriere dello Sport apre con un'intervista a Carlo Ancelotti: "Il Brasile è un po' mio - dice l'allenatore del Real Madrid - Sono legato a Militao, Rodrygo e Vinicius, ma anche a Richarlison e Casemiro". In taglio basso le parole di Rabiot: "Scudetto, la Juve ci crede. Con Chiesa e Pogba si può tutto. Allegri mi ha cambiato con i video".



La prima de La Gazzetta dello Sport è dedicata a un obiettivo di Maldini: "Milan, colpo d'ala. C'è l'offerta, Ziyech subito; il marocchino vola, pronti 15 milioni". Di spalla un'intervista ad Asllani: "Crescerò nell'Inter, non sono solo il vice Brozovic"; e le parole di Rabiot rinato nella Juve: "Ora incido di più, merito di Allegri. Scudetto? Si può".



Tuttosport dedica la sua copertina al momento della Juventus: "Difesa e rilancio. Cherubini verso l'addio, si valuta un ds alla Giuntoli. Il futuro di Allegri si ridiscuterà a giugno e Iling passa già in prima squadra". Di spalla il mercato del Toro per gennaio: "La mossa per Reca, Ahi Linetty! Lesione muscolare per il centrocampista polacco, ne avrà almeno per un mese".



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, in Italia e all'estero