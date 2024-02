Prime pagine 8 febbraio: Lautaro grande firma. Da Felipe a Hermoso, parametri Giuntoli

Redazione CM

Giovedì 8 febbraio, ancora mercato grande protagonista ad una settimana dalla chiusura della finestra invernale. Si parla dello sforzo dell'Inter per rinnovare il contratto del capitano e numero 10 Lautaro Martinez, ma anche della strategia di Cristiano Giuntoli, CFO della Juventus, per arrivare sui parametri zero più appetibili: vengono fatti i nomi di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid e di Felipe Anderson della Lazio. Due giorni a Roma-Inter: Daniele De Rossi proverà a fermare la corsa di Simone Inzaghi e vincere il suo primo big match sulla panchina della Roma.