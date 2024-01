Prime pagine 8 gennaio: 'Hard Juve', 'Vlahovic Capatosta' e 'Inter, ora 2 mesi stellari'

Il girone d'andata della Serie A 2023/24 è agli archivi. La diciannovesima giornata ha visto proseguire il duello al vertice tra Inter e Juve, ha confermato l'ascesa del Milan e rimescolato le carte nella lotta al quarto posto. Questi i temi principali trattati nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi 8 gennaio 2024.



Grande spazio però anche per le polemiche arbitrali e per il mercato che entra nel vivo: Dragusin, Samardzic, Djalo e... sono molti i nomi chiacchierati per le nostre squadre.



Di seguito la gallery con le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi