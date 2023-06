La finale di Conference League persa dalla Fiorentina contro il West Ham domina le prime pagine in edicola oggi 8 giugno 2023 con "il dolore viola" del Corriere dello Sport che certifica la beffa al 90'.



C'è però un'altra finale che bussa all'orizzonte ed è quella che l'Inter si troverà a giocare sabato sera contro il Manchester City di Pep Guardiola con il "Ballottaggio Dzeko-Lukaku" che campeggia in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport.



Infine, le parole dell'ad Scanavino e la scelta di ritrarsi dalla Superlega ("Superlegati" è il titolo del Corriere dello Sport) sono al centro delle discussioni di casa Juventus, un club che vuole ripartire da zero dopo i processi e che manda un monito a tutti i suoi protagonisti: "Ricordatevi che siete la Juve" è il titolo di Tuttosport



