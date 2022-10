Sui giornali oggi in edicola tanto spazio agli anticipi della 9a giornata di campionato, con in campo tre big. Alle 15 tocca all'Inter contro il Sassuolo, alle 18 il big match tra Milan e Juventus, mentre in serata la prima di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria, l'avversario è l'amico Thiago Motta. Inzaghi chiede a Lautaro un gol che manca da troppo tempo e non ha deciso se schierare Onana o Handanovic in porta. Milan con Theo Hernandez, Juve senza lo squalificato Di Maria ma con il recuperato Milik accanto a Vlahovic.