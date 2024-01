Prime pagine 9 gennaio: 'Juve, la rabbia e l'orgoglio', 'Inter: comandiamo noi'

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al ricordo del Kaiser Becekenbauer che ieri si è spento all'età di 78 anni. Spazio anche al duello tra Juventus e Inter, tra campo, episodi arbitrali e mercato. Focus sulla Coppa Italia, con il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna che apre i quarti di finale e sul mercato del Napoli: oggi dovrebbe essere il giorno del trasferimento di Samardzic dall'Udinese. In casa Milan Moncada e Furlani hanno scelto di non portare in rossonero un nuovo attaccante: priorità al difensore centrale, nel mirino Dragusin del Genoa e Adarabioyo del Fulham.



Nell GALLERY le prime pagine di oggi, martedì 9 gennaio 2024