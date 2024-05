Prime pagine domenica 12 maggio: ‘Mamma che gol’, ‘Juve, la Champions e Calafiori’ e ‘Bologna la Motta’

Le prime pagine dei principalitra le vittorie di ieri di Bologna (2-0 a Napoli) e Milan (5-1 a San Siro col Cagliari) e le sfide di oggi con Atalanta-Roma da cerchiare in rosso: partita in programma alle 20.45, è lo scontro diretto per andare in Champions.- La Gazzetta dello Sport apre col successo del Milan e in particolare analizza la giocata di Rafa Leao: “” titola il quotidiano, che poi analizza anche la situazione economica dell’Inter: “Ecco i soldi. Zhang-Pimco, sì da 430 milioni”. Il Corriere dello Sport esalta la vittoria del Bologna a Napoli: “”. Tuttosport apre con gli obiettivi della Juventus, in campo e sul mercato: “”.