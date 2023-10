La vittoria della Nazionale contro Malta non ha spento il caso scommesse. Le ultime rivelazioni infatti fanno capolino anche sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi domenica 15 ottobre. I riflettori si dividono dunque tra Bonaventura e compagni, capaci di un agile poker e di un passo avanti verso la qualificazione agli Europei, e tra quanti invece coinvolti nell'inchiesta che fa registrare ulteriori sviluppi. Ma c'è spazio anche per la prossima giornata di Serie A con un Milan-Juve con implicazioni da Scudetto.



Sfoglia per vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi.