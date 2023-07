È il primo week end ufficiale di mercato. Ieri si è aperta la sessione 2023/24 che si chiuderà il 1º settembre. Oggi il focus dei quotidiani sportivi è incentrato su trattative, affari, idee da portare avanti. Il nuovo corso della Juve targata Giuntoli e le cessioni di Brozovic e Tonali in via di definizione; sul Corriere dello Sport, a centro pagina, un ricordo di Vincenzo D’Amico.



