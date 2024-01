Prime pagine domenica 21 gennaio: ‘Il coraggio del Diavolo’, ‘Yildiz, Fede, Juve’ e ‘Max in caccia’

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla 21ª giornata di Serie A. La prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma festeggiata con una vittoria contro il Verona, e la vittoria del Milan a Udine con l’episodio di razzismo ai danni do Maignan. Oggi la Juventus chiuderà il turno di campionato con la trasferta di Lecce, puntando su una vittoria con la quale scavalcherebbe l’Inter in testa alla classifica.



”Il coraggio del Diavolo” titola La Gazzetta dello Sport riferendosi al gesto di Maignan che aveva abbandonato il campo dopo i cori razzisti verso di lui. Tuttosport sposta il focus sulla Juve: “Yildiz, Fede Juve” è il titolo che analizza le scelte di Allegri che non ha a disposizione Chiesa per la trasferta di Lecce. “Max in caccia” è l’apertura del Corriere dello Sport, che con Vlahovic in prima piano presenta Lecce-Juve con la possibilità di sorpasso all’Inter da parte dei bianconeri.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine di oggi, in Italia e all’estero