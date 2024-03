Prime pagine domenica 24 marzo: ‘La meglio Juventus’, ‘Inter, un altro sì’ e ‘Soulé 50 milioni, è il caso?’

Con la pausa della Serie A, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al mercato delle big, tra strategie, possibili incassi e obiettivi in lista per l’estate. Un occhio puntato anche sulle partite delle nazionali, con la prossima amichevole dell'Italia in programma oggi alle 21 quando affronterà l'Ecuador nella seconda gara di questo periodo dopo la vittoria contro il Venezuela.



”La meglio Juventus” è il titolo principale del Corriere dello Sport, il quale analizza che i bianconeri hanno un’età media di 26 anni che è la più bassa nella storia del club dal 1994; il quotidiano spiega: “Il lavoro svolto da Allegri può garantire in futuro uno splendido patrimonio”. La Gazzetta dello Sport apre con un affare di Marotta: “Inter, un altro sì. C’è l’ok di Gudmundsson”; nello specifico: “Dopo i colpi Zielinski e Taremi vicino l’islandese del Genoa”. Tuttosport in copertina ha con uno juventino che sta facendo molto bene in prestito a Frosinone ed è stato protagonista in nazionale con un gran gol: “Soulé 50 milioni, è il caso? Segna un gol spaziale con l’Argentina Under 23, può finanziare il futuro bianconero ma il mondo Juve adesso si divide”.



