Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi tra il campo - con la seconda giornata di campionato che sorride al Milan e mette già in crisi la Roma - e il mercato. Lukaku resta al centro delle trattative con i passi avanti dei giallorossi col Chelsea e intanto oggi tocca al Napoli campione e alla Juve di Pogba.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine di oggi, in Italia e all’estero