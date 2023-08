Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al mercato. Il Corriere dello Sport apre con Massimiliano Allegri che dà - figuratamente - l'ok a Lukaku: "Tra domani e martedì si può chiudere" scrivere il quotidiano, spiegano che: "Chelsea e Juve hanno la call-chiave". Settimana importante per Romelu, in evidenza anche sulla prima di Tuttosport che fa un confronto con Vlahovic: "Juve, chi fa i gol? Retroscena e analisi dei dati, ai bianconeri serve un bomber". La copertina de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Kvaratskhelia, che in esclusiva presenta la nuova stagione del Napoli.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani e stranieri