Tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Lukaku aspetta l’Inter che deve incassare dalla cessione di Onana prima di andare all’assalto di BigRom; Lautaro e Barella sono le due stelle nerazzurre secondo La Gazzetta dello Sport che dedica il taglio alto al mercato arabo. In primo piano sulla copertina di Tuttosport c’è Jonathan David del Lille, uno dei profili valutati dalla Juve per l’eventuale post Vlahovic.



