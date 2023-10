Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla serata delle italiane in Champions. Non un granché, a dire la verità: ieri due sconfitte su due ieri, prima la Lazio e poi il Milan. Le copertine hanno evidenziato il ko dei rossoneri con Kylian Mbappé in primo piano su Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport: ‘Diable’ titola il primo; ‘Buio Milan’ è l’apertura della rosea. Spazio anche al mercato, con la Juve a caccia di rinforzi per gennaio: ‘Missioni Champions’ titola Tuttosport in prima.



