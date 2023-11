I quotidiani sportivi in edicola oggi sono proiettati all’undicesima giornata di campionato, che si aprirà con l’anticipo di domani tra Bologna e Lazio. “Il caro Dusan” titola il Corriere dello Sport in prima pagina riferendosi al ritorno di Vlahovic a Firenze con la Juve (domenica alle 20.45). La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sfida a distanza: “Inter e Juve, dite la verità”. Tuttospot, invece, rivela un retroscena in casa Juve dopo i due gol annullati col Verona: “Provaci ancora Kean”.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all’estero