Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate agli ultimi giorni di mercato. Il Corriere dello Sport apre con la suggestione Lukaku per la Roma, Tuttosport analizza il possibile ritorno di Morata alla Juventus e La Gazzetta dello Sport si concentra sulla trattativa tra Roberto Mancini e la federazione dell’Arabia Saudita per la panchina della nazionale.



