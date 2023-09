Il pareggio in Macedonia alla prima uscita sulla panchina dell'Italia di Luciano Spalletti lascia l'amaro in bocca non solo al neo ct, ma anche a tutti gli appassionati di calcio italiani. Per questo il pari 1-1 domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi.



"Italia, tutto in salita" è il titolo della Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport ironizza sull'incubo Macedonia con "Italia, siamo alla frutta?". Più onesto il Correre dello Sport che sottolinea che purtroppo "Questi siamo" mentre il QS chiude con "Macedonia sempre amara".



Non c'è però solo la nazionale sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi con il Corriere dello Sport che torna sul futuro di Paul Pogba con un "Juve, quale Pogba" in vista dell'incontro per ridiscutere il contratto. Mentre sempre il corsport evidenzia la strategia sostenibile di un Inter con poca disponibilità: "La strategia a saldo zero".



Ecco tutte le prime pagine italiane ed estere nella nosta gallery.