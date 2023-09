Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla nuova Nazionale di Spalletti, che dopo il debutto con la Macedonia domani affronterà l’Ucraina a San Siro. Il Corriere dello Sport apre con un’intervista a Walter Zenga: “Gigio, ti assolvo”. La Gazzetta dello Sport parla di “Spallettata azzurra” e “Le mosse salva Italia” per la gara di domani; e Tuttosport apre con “Plusvalenza Italia” riferendosi alla convocazione di Orsolini.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi in Italia e all’estero