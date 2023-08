A pochi giorni dall’inizio del campionato, a prendere spazio sulle prime pagine dei quotidiani sportivi è la scelta dell’ex ct dell’Italia Roberto Mancini che nella giornata di ieri ha ufficialmente rassegnato le dimissioni



“L’Italia a Spalletti” titola il Corriere dello Sport, che in taglio alto dedica spazio al mercato: “Osi-Napoli, un sì da 15 milioni”; e: “Sorpresa Juve, anche Berardi”. Anche La Gazzetta dello Sport punta sull’ex allenatore del Napoli come nuovo ct: “Mancini scappa, Spalletti scatta”. Stesso nome portato in prima pagina da Tuttosport: “Povera Italia, Spalletti è la speranza”.